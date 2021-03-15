Полиция задержала уроженца Армении Генриха Ерицяна, сорвавшего российский флаг с флагштока перед спортивным комплексом «Академия льда» в Москве.

Инцидент попал на видео, которое в понедельник, 15 марта, публикует Mash в своем Telegram-канале.



По данным издания, ролик был снят одним из очевидцев возле комплекса «Академия льда» в 1-м Стрелецком проезде. На кадрах видно, как мужчина в кепке залезает на флагшток и срывает полотнище. Ему пытается помешать другой мужчина — по всей видимости, охранник учреждения.

«Просто подбежал, залез, сорвал и попутно еще оголился на радость снимающих. А затем растворился в серости московского дня», — отмечал канал.

Теперь мужчине может грозить уголовное наказание за надругательство над флагом.

Minval.az