Правительство Армении в ходе сегодняшнего заседания Попечительского совета всеармянского фонда «Айастан» должно принять решение об обеспечении возврата 107 млн. долларов. Об этом на встрече с журналистами заявил 15 марта экс-директор всеармянского фонда «Айастан» Ара Варданян.

По мнению экс-директора фонда, все эти средства должны быть возвращены всеармянскому фонду «Айастан».

«Я не исключаю, что в попечительском совете фонда могут оказаться члены, которые потребуют от Правительства возврата данных средств. Это требование вполне легитимно и обосновано», — считает Варданян, добавив, что в государственном бюджете Армении найдется 107 млн. долларов для обеспечения данного возврата. Его слова приводит армянский интернет-портал news.am.

Minval.az