Лидер объединенной армянской оппозиции Вазген Манукян заявил, что проведение внеочередных парламентских выборов при правительстве премьер-министра Никола Пашиняна необходимо предотвратить любой ценой. Об этом сообщает пресс-служба оппозиционного объединения.

«Необходимо любой ценой не допустить проведения внеочередных парламентских выборов. И если все же власти пойдут на этот шаг и объявят выборы, то это правительство должно уйти до начала предвыборного процесса», — сказал Манукян, добавив, что правительство Пашиняна может сфальсифицировать итоги выборов и силой удержать власть при помощи финансовых и административных ресурсов.

Minval.az