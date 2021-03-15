В Армении согласно законодательной инициативе граждане мужского и женского пола, находящиеся в резерве, а также граждане, не зарегистрированные в резерве, в возрасте до 63 лет, смогут поступить на воинскую службу и пополнить ряды контрактников в Вооруженных силах Республики Армения. Предельный возраст для прохождения службы по контракту будет установлен на уровне 63 лет, а для высшего офицерского состава в звании «генерал-полковник» и «генерал армии» аж до 65 лет.

Данная законодательная инициатива получила положительное заключение постоянной парламентской комиссии, передает news.am.

Minval.az