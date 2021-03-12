Переговоры с оппозицией по поводу внутриполитического кризиса в формате, ранее предложенном президентом Армении Арменом Саркисяном, на текущий момент невозможны, такое сообщение опубликовано на сайте президента.

Ранее Саркисян позвал на встречу премьер-министра Никола Пашиняна, лидеров всех парламентских фракций и представителей «Движения по спасению Родины», она была намечена на полдень 13 марта, а о готовности к ней политические силы имели возможность сообщить накануне до 18:00.

«Учитывая, что из приглашенных 13 марта в резиденцию президента республики приглашение приняли парламентские фракции «Мой шаг» и «Просвещенная Армения», а парламентская фракция «Процветающая Армения» и «Движение по спасению Родины» предложили свою повестку и условия, встреча за одним столом на данный момент становится нереализуемой», — подчеркивается в сообщении пресс-службы президента.

В ведомстве заверили, что он продолжит совершать шаги для внутриполитического урегулирования и готов проводить отдельные встречи с приглашенными, с депутатами, не входящими ни в какие фракции, и с представителями внепарламентских сил. Такие беседы, по мнению Саркисяна, позволят озвучить все точки зрения и прояснить позиции, после чего на их основе сформировать рабочий график.

Единственный возможный путь для преодоления разногласий — диалог, и участники процесса должны сделать все от них зависящее, чтобы удержать страну от потрясений, заключил президент.

Minval.az