У здания правительства Армении 10 марта в 13:06 произошел примечательный инцидент, мужчина попытался покончить с собой.

В полицию позвонил 43-летний Генрих Григорян, который сообщил о том, что он является участником войны. При этом мужчина выразил недовольство действиями компетентных органов, которые ничего не делают для того, чтобы он нашел свою жену и детей, из-за чего тот хочет совершить акт самосожжения у здания кабмина, сообщает армянский интернет-сайт ArmLur.am.

К указанному месту направились правоохранители. Полицейские у здания кабмина заметили мужчину, который пытался покончить жизнь самоубийством, и с этой целью облился бензином. Служащим удалось предотвратить самоубийство, мужчина был доставлен в полицейское отделение. Здесь он сообщил о том, что хотел покончить с собой из-за семейных проблем. Григоряна отпустили.

Minval.az