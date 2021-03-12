Как бы не было прискорбно сообщать об этом, но сегодня прошло первое слушание по делу Романа Агаева. Для многих все еще непонятно, каким образом интеллигент, редактор Единого информационного портала азербайджанцев России AZRU, вчерашний кандидат на пост главы ФНКА АзерРос, помощник депутата городского совета Химок, к тому же возглавляющего Химкинское отделение партии «Справедливая Россия» Ханоглана Алиева (нынешний президент АзерРос) Р. Агаев должен сесть на скамью подсудимых? Как вообще это могло произойти, если его неоднократно приглашали для участия в различных передачах на российские федеральные каналы?

То есть получается, что, будучи «экстремистом», буквально несколько месяцев назад Роман вещал с эфира «Первого канала», находился в числе официально зарегистрированных кандидатов на пост руководителя ФНКА АзерРос и помогал депутату?

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Однако, если заглянуть в это дело чуть глубже, то многое становится очевидным. Жалобу на Р. Агаева подал не нуждающийся в особом представлении руководитель Московской региональной НКАА Агададаш Керимов. А чуть ли не основной фигурой обвинения оказался также печально известный Исмаил Шабанов, неоднократно оскорблявший Азербайджан и пытающийся вбить клин в российско-азербайджанские взаимоотношения.

Потому очень странно, что своего веского слова до сих пор не сказали Мехрибан Садыхова (до недавнего времени возглавляла АзерРос, а сейчас находится во главе Федерального совета этой организации) и Х. Алиев. Хотя, быть может, свои выступления в пользу правды они оставили для суда. И тогда получится разобраться в причинах того, каким образом Роман Агаев, вместе с которым они шли в едином строю и которому всегда выражали поддержку, вдруг «перепрофилировался» в экстремисты.

Мы продолжим наблюдение за процессом и постараемся докопаться до истины, о чем обязательно поставим своих читателей в известность.

Minval.az