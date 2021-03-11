За 54 года своей жизни я впервые вижу, чтобы власти в нашей стране называли «предателями». Об этом в ходе представительского митинга гражданской инициативы «Третья сила», проходящего в Ереване, заявил член инициативы, руководитель Фонда «Товмасян» Артак Товмасян.

«То есть, получается, что нами на сегодняшний день руководят предатели? Конечно, часть населения, путем манипуляций, определенного давления, или в связи с какими-то личными интересами либо этого не видит, либо старается делать вид, что не видит.

Противопоставление оппозиции и власти чем дальше, тем больше обостряется. Мы стоим на пороге гражданской войны», — подчеркнул Товмасян. Власть, по его словам, которая ранее заверяла граждан в том, что при возникновении необходимости обязательно подаст в отставку, теперь совершенно не намеревается уступать своих позиций.

По мнению руководителя фонда, страна, экономика, культура, и Армянская апостольская церковь, после жесточайшей критики, потерпели тяжелейшее поражение. «Подписано капитуляционное соглашение, которое для нашей страны и для нашего народа было просто за гранью возможного. Теперь же мы ставим под удар экономическую и морально-психологическую составляющую. Мы открываем страницу наших новых потерь», — заявил Товмасян, слова которого приводит армянский интернет-сайт news.am.

Minval.az