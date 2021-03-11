Свыше двух десятков родных и близких пропавших без вести военнослужащих заблокировали входы и выходы здания Минобороны Армении и требуют встречи с главой оборонного ведомства Вагаршаком Арутюняном.

Как сообщил один из участников акции Эмиль Саркисян, на данный момент составляется список тех, кто хочет встретиться с министром.

«Наше требование остается тем же – немедленное возвращение пленных, непрерывное проведение полномасштабных поисковых работ», — сказал Саркисян (цитата по «Спутнику»).

Он отметил, что больше ничего сообщить не может, пообещав после встречи в ведомстве более детально обрисовать ситуацию.

Minval.az