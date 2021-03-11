Аппарат премьер-министра Армении в ближайшее время отправит обоснования относительно назначения Артака Давтяна на пост главы Генштаба в администрацию президента. Об этом сообщили Sputnik Армения в аппарате премьер-министра.

Утром 11 марта президент вернул премьер-министру Николу Пашиняну его ходатайство о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна главой Генштаба, представив свои возражения.

Ходатайство о назначении Давтяна премьер отправил 10 марта, после того, как по закону истек срок полномочий Оника Гаспаряна.

С 24 мая 2018 по 8 июня 2020 Артак Давтян уже занимал должность главы Генштаба. Он был уволен за организацию свадьбы сына во время локдауна.

Кандидатура Давтяна на новую должность предлагается на фоне противостояния руководства Генерального штаба с премьером.

Minval.az