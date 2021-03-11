Президент Армении Армен Саркисян вернул премьер-министру Николу Пашиняну его ходатайство о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна главой Генштаба. Об этом сообщили в среду в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что Саркисян вернул в правительство документ со своими возражениями, передает Спутник-Армения.

Ходатайство о назначении Давтяна премьер отправил 10 марта, после того, как по закону истек срок полномочий Оника Гаспаряна.

Отметим, что 9 марта приказом министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна Давтян был назначен старшим офицером по спецзаданиям.

С 24 мая 2018 по 8 июня 2020 Артак Давтян уже занимал должность главы Генштаба. Он был уволен за организацию свадьбы сына во время локдауна.

Кандидатура Давтяна на новую должность предлагается на фоне противостояния руководства Генерального штаба с премьером.

Minval.az