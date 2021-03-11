Экипаж атомной подводной лодки США «Коннектикут» пожаловался на полчища постельных клопов, пишет газета Navy Times.

Команда «Коннектикута» заметила постельных клопов еще в марте прошлого года и сообщила руководству, однако командование не поверило жалобам подводников и потребовало доказательств. По словам старшины субмарины, пожелавшего сохранить анонимность, атака насекомых началась, когда экипаж принимал участие в учениях США ICEX 2020 в Северном Ледовитом океане.

«Постельные клопы терроризируют нас уже год, — рассказывает он. — Матросы жаловались, что их кусают». По словам одного из членов экипажа, им приходилось ночевать на стульях и на полу, чтобы спрятаться от насекомых. «Людей буквально поедали заживо, пока они спали на своих койках», — отметил матрос.

Представительница военно-морских подводных сил Тихоокеанского флота Синтия Филдс утверждает, что о проблеме на борту доложили только в декабре, а доказательства присутствия на подлодке кровососущих предоставили лишь 19 февраля. После этого руководство начало принимать меры, в частности, осматривать спальные места, а на лодку вызвали команду энтомологов.

Члены экипажа жалуются, что командование заставляет их вернуться на лодку и спать на койках во время очередных учений. «Они используют нас как живую приманку, чтобы посмотреть, не исчезли ли постельные клопы, — говорит старшина субмарины. — Старшие офицеры не планируют спать на этих койках. Они хотят, чтобы это делали младшие чины».

В ответ на это заявление Филдс заверила, что энтомологи контролируют ситуацию на подлодке и принимают меры безопасности, чтобы предотвратить возвращение постельных клопов. На данный момент субмарина обработана специальными веществами.

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