Среди иностранных инвесторов Украина имеет репутацию «государства-кидалова».

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

«На Украине нет иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции в украинском ВВП менее двух процентов, из них настоящих иностранных инвестиций меньше 0,2 процента», — отметил Саакашвили.

По его словам, это не что-то абстрактное, а живые деньги, «которые должны зайти, чтобы создавать для украинцев рабочие места».

«А этого нет. Почему нет? Потому что кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают», — сказал Саакашвили.

Бывший грузинский лидер добавил, что основная проблем инвесторов в том, что их в стране «обирают до нитки». «Если ты глуп достаточно, что сюда зашел, ты отсюда целым не выйдешь. Даже если обратно унес часть того, что ты вложил, ты очень счастливый человек», — заключил он.

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