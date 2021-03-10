Самый решительный шаг по части увольнения Оника Гаспаряна сделал не Никол Пашинян, а президент Армении, потому что он мог направить указ в Конституционный суд, но не сделал этого.

Об этом заявил в беседе с журналистами до начала митинга оппозиции на проспекте Баграмяна в Ереване 10 марта кандидат в премьер-министры Армении от Движения по спасению Родины Вазген Манукян. «Сначала он заявил, что это не соответствует Конституции, но во второй раз не сказал об этом. Думаю, были давления. Но если президент страны должен принимать решения под давлением, то кому нужен подобный президент?», — заявил Манукян, слова которого приводит армянский интернет-сайт news.am.

Он счел второстепенным требование об отставке президента Армении. «Ядро несчастий — Никол Пашинян. Есть много людей, служащих ему — на одного президента больше, на одного президента меньше, это неважно», — сказал оппозиционер. Последний выразил также уверенность в том, что если Пашинян останется, то он продолжит разваливать армию. «В ней будут послушные представители «Моего шага» и сопливые щенки. Удастся ему это или нет, зависит от командиров корпусов и того человека, который заменит Оника Гаспаряна», — заключил кандидат в премьер-министры Армении от Движения по спасению Родины.

Minval.az