Информация в социальных сетях о том, что две армянские проститутки в сопровождении российских миротворцев посетили Шушу, является абсолютно ложной и не имеет ничего общего с действительностью.

Об этом заявил Унан Тадевосян на своей странице в Facebook.

«Уверяем вас, что информация, получившая распространение в армянском сегменте социальных сетей, сфабрикована. Соответствующее расследование инцидента было проведено совместно с российскими войсками, находящимися в составе миротворческой миссии», — написал Тадевосян.

Minval.az