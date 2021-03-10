Люди сегодня не владеют ситуацией, они не понимают, что происходит. Об этом в беседе с журналистами заявил режиссер армянских анимационных фильмов Давид Саакянц.

«Я думаю, что с годами мы потеряли связь с этой реальностью. Есть проблема узреть реальную опасность, это проблема, прежде всего, люди не воспринимают всерьез проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня», — сказал Саакянц.

Он также отметил, что назвал Никола Пашиняна агентом, когда еще не было фактора Турции и Азербайджана.

«Есть только один вариант — объединение армии и народа, чтобы выступить против этого проекта. Я говорил, что это проект еще тогда, когда турецко-азербайджанский фактор не был таким большим», — сказал режиссер.

Давид Саакянц также подчеркнул, что митинг также является доказательством того, что Пашинян уже давно не владеет ситуацией.

«Митинг доказал, что он был оторван от реальности и не владеет ситуацией, даже тех масс, которые поддерживали его до начала и окончания войны, хотя составляет небольшой процент», — сказал он.

Давид Саакянц также прокомментировал заявление бывшего главы Генштаба Оника

«Может быть, есть серьезная угроза, и только военные знают об этой опасности, может быть, есть какая-то стратегия, выбранная вооруженными силами, а вся надежда Никола Пашиняна – потянуть время, может быть, ситуация в Тавуше — это его последнее обещание, которое он должен выполнить и только потом уйти», — сказал он.

Minval.az