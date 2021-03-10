Координатор оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян заявил о праве граждан на восстание и радикальные шаги.

«Поскольку кресло премьер-министра захвачено предателем, каждый день нарушается Конституция, в Армении свергнут конституционный строй, то я считаю естественным правом граждан поднять восстание и прибегнуть к радикальным шагам», — сказал Сагателян на митинге у здания парламента в среду (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, отныне каждый гражданин должен взять на себя ответственность за восстановление и сохранение в стране конституционного порядка.

Сагателян заявил, что улица Демирчяна и проспект Баграмяна по периметру парламента не будут открыты до тех пор, пока премьер-министр Армении Никол Пашинян не уйдет в отставку.

Между тем, в среду депутаты парламента смогли войти в здание через хозяйственный вход, работа парламента не была нарушена. Кроме того, бывший заместитель руководителя аппарата парламента Арсен Бабаян сообщил на своей странице в «Фейсбуке», что в здание парламента можно попасть через спецтоннель станции «Баграмян» ереванского метрополитена.

Митинг оппозиции в среду завершен, демонстранты проводят шествие по центру Еревана.



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