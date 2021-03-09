В Москве 21 марта будут отмечать праздник весны Новруз, в этом году празднование состоится в онлайн-формате.

«В Москве Навруз проводится уже 15 лет, но впервые за всю историю в этом году он пройдет онлайн. Прямая трансляция будет вестись 21 марта с 12:00 до 18:00 на официальном сайте Новруза и в социальной сети «Одноклассники». Присоединиться к праздничным мероприятиям сможет любой желающий», — говорится в сообщении пресс-службы департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

Программа праздника включает презентации национальных диаспор, национальные кухни, ремесла, игры, спортивные состязания, выступления певческих и танцевальных коллективов диаспор.

Minval.az