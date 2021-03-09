Различные политические силы, деятели и отдельные лица озвучивают самые разные комментарии, разъяснения и анализы по срокам обращения президента республики в Конституционный суд. Манипуляции вокруг этого вопроса формируют неправильное представление о том, что 9 марта — крайний срок для обращения в Конституционный суд.

Об этом говорится в заявлении аппарата президента Армении, текст которого приводит армянский интернет-портал news.am.

«Сообщаем вам, что такие заключения необоснованны: крайнего срока для обращения в Конституционный суд нет, президент республики вскоре обратится в Конституционный суд с просьбой принять решение о соответствии Конституции Закона «О военной службе и статусе военнослужащего», о чем уже сообщалось.

Президент республики еще раз призывает всех сохранять спокойствие, сдержанность и рассудительность».

Minval.az