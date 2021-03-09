Координатор оппозиционного «Движения по спасению Родины» Ишхан Сагателян предложил вариант разрешения политического кризиса в стране, одновременно выразив уверенность, что действующие власти его не примут.

«Пусть Никол Пашинян до 12:00 среды придет в парламент и подаст в отставку, тогда мы согласимся на выборы. Но он не сделает этого, поскольку «приклеился» к премьерскому креслу», — сказал он (цитата по «Спутнику»).

Сагателян выразил готовность «открыть коридор» для Пашиняна, поскольку на данный момент все входы и выходы в парламент заблокированы. Он добавил, что оппозиционеры будут ночевать на проспекте Баграмяна и улице Демирчяна, и не пропустят депутатов блока «Мой шаг» в здание до тех пор пока они не согласятся на импичмент премьера.

«У него нет политического большинства. Пашинян блефует, втягивая оппозиционные фракции в сделку с ним, но ему не удастся», — заявил Сагателян.

Minval.az