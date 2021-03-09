Вчера и сегодня собрались армия, командующие и решили, что будут стоять до конца. Об этом заявил на митинге оппозиции на проспекте Баграмяна в Ереване 9 марта кандидат в премьер-министры Армении от Движения по спасению Родины Вазген Манукян. «Все могло быть иначе, если бы у нас был президент, но у нас его нет.

У нас есть один богатый турист, который живет в 5-звездочном особняке и которого обслуживают свыше 100 человек. У него администрация в 170 человек. За счет нашего бюджета он гуляет по миру, не принося при этом никакой пользы Армении. Если даже в эти минуты он обратится в КС, все равно мои слова в силе – у нас нет президента. Но у нас есть парламент, который, по нашим законам, является высшей властью. Какие решения за эти 2,5 года он принял в пользу нашего народа? Никаких. Это группа тунеядцев, которая только вредит нашему народу и государству. Мы от нее требуем лишь одного – соберитесь и потребуйте отставки Пашиняна», — заявил Манукян, слова которого приводит армянский интернет-сайт news.am.

Minval.az