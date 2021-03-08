Первый президент Украины Леонид Кравчук полагает, что СССР можно было сохранить, превратив его в конфедерацию.

По его словам, перед подписанием Беловежских соглашений в Москве политики обсуждали вариант, при котором Советский Союз возможно было сохранить как единое государство. Кравчук уверяет, что экс-президент РФ Борис Ельцин выступал за создание конфедерации вместо федеративного государства. Когда политики обсудили тему, то направились к первому и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву. Он, услышав идею, попросил привести пример такого государства, на что Ельцин указал на Швейцарию, где происходит постоянная ротация на должности президента.

«Горбачев так задумался и говорит: «Нет, нет, нет, так нельзя, должен быть один президент», — вспоминает Кравчук, слова которого приводит РИА Новости.

Кравчук добавил, что тогда понял, что такой сценарий реализовать не получится, а через некоторое время Горбачев предложил референдум о сохранении СССР.

«Стало ясно, что ничего радикально Горбачев не собирается менять. Он хотел делать изменения при сохранении системы. А это невозможно», — заключил он.

Minval.az