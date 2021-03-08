Даже спустя 23 года Левон Тер-Петросян прочно заперт в своей черной крепости ненависти и мести. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший депутат НС Агван Варданян.

«Что констатирует Левон Тер-Петросян?»

Он описывает подлый, предательский акт Никола Пашиняна, в котором тот обвинил армию в унизительном поражении, как неосторожную попытку. Акцентирует внимание на слове неосторожный.

Между тем, чисто теоретическое обращение Роберта Кочаряна в последнем интервью к примерам спасения и восстановления государственности в результате военного переворота, он оценивает как крайне опасное, достойное осуждения и разрушающее государственность.

Среди вариантов Южной Кореи, Египта, Чили Тер-Петросян предпочитает Афганистан, Ливию, Сомали, Йемен, Никарагуа.

Также интересно, что обеспокоенный состоянием страны, первый президент обращается к этому вопросу только через несколько дней после интервью второго президента, через двенадцать дней после заявления Генштаба.

К сожалению, 23 года спустя после 1998 года Тер-Петросян прочно заперт в своей черной крепости ненависти и мести».

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