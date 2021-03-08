Оппозиционное «Движение по спасению родины» представит дальнейшую стратегию борьбы 9 марта, после того, как истечет срок полномочий главы армянского Генштаба Оника Гаспаряна.

Как заявил журналистам координатор движения Ишхан Сагателян, у оппозиции всегда есть сценарии, в зависимости от обстановки.

«Завтра по ситуации мы определим свои дальнейшие шаги и пойдем в этом направлении», — сказал политик, слова которого приводит «Спутник».

Он добавил также, что президент Армении несет полную ответственность за сложившуюся в стране ситуацию, и выход из ситуации заключается в том, чтобы Армен Саркисян соблюдал Конституцию и обратился в Конституционный суд.

Minval.az