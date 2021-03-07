Система охлаждения реактора первого энергоблока Белорусской атомной электростанции работает в штатном режиме. Информация о сбоях в функционировании БелАЭС не соответствует действительности, говорится в заявлении Министерства энергетики Беларуси.

«Информация о сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока БелАЭС, появившаяся в некоторых Telegram-каналах, не соответствует действительности. Система функционирует в штатном режиме», — отмечается в пресс-релизе.

В министерстве энергетики уточнили, что на первом энергоблоке проводятся регламентные работы и испытания. Радиационный фон остается в норме.

Minval.az