Лидер партии «Просвещенная Армения» и одноименной парламентской фракции Эдмон Марукян предложил премьер-министру Николу Пашиняну подать в отставку 8 марта.

«Если Пашинян согласится с нашим предложением, то есть откажется от инициативы что-либо менять в Генштабе ВС, не будет отклоняться от повестки досрочных выборов, то при согласии оппозиции не выдвигать своего кандидата на пост премьера, он может подать в отставку 8 марта», — отметил Марукян на своей странице в Facebook.

Если в течение 14 дней после отставки, по словам политика, премьера не изберут, то парламент будет распущен.

Согласно Конституции, выборы пройдут в течение 30-45 дней после роспуска Национального Собрания Армении. Это значит, что они должны будут состояться не ранее 25 апреля.

«Нам как можно быстрее нужны выборы для формирования власти нового качества, установления мира, спокойствия и стабильности в стране», – отметил Марукян.

В этих условиях отказ от предложения «просвещенных» и перенос выборов неприемлемы, считает политик.

Minval.az