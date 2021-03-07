Представьте разъяснения о присутствии российских военных в Тавуше. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель аналитического центра «Энакет» Тигран Абрамян.

«Дайте разъяснения относительно присутствия российской военной группы в Тавуше.

Если вы говорите, что они не проводят границу / демаркацию, то укажите мотивы присутствия российской стороны.

Или кто-то отрицает присутствие российской стороны в Тавуше?

И, наконец, скажите губернатору Тавуша, министру обороны, что они являются представителями власти, которая сдало страну, пусть поговорят со своим премьер-министром. Поговорим и о них, пусть не торопятся», — написал он.

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