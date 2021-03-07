Депутат от оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян сравнила президента республики Армена Саркисяна с героем романа «Обломов», заявив, что он не станет спасать государство.

«Почему не получается отстранить от власти низкопробную политическую команду, сдавшую Карабах, и отправить ее под суд? Ответ очень прост: потому что каждый из нас ждет, что это сделает некий спаситель, а не мы сами», — отметила Зограбян на своей странице в Facebook.

По ее словам, все ждали, что это сделает президент – «всегда нейтральный, как Швейцария» и идущий по третьему, никуда не ведущему, пути.

«Он всегда напоминал мне известного героя из произведения Гончарова – сибарита Обломова», — написала Зограбян.

С точки зрения депутата, Саркисян ничего делать не будет: ему удобнее сидеть в «красивом лондонском баре, беседовать об Эллиоте, Паунде, Коэне: в этом он, в отличие от лишенной интеллекта власти, точно разбирается».

Саркисян, по словам Зограбян, не станет спасать Армению: он продолжит сохранять нейтралитет.

По словам Зограбян, спасать Армению от Пашиняна и его «секты» должен каждый, иначе действующие власти продолжат уничтожать государственность.

Minval.az