Воздушно-десантные войска России и Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Беларуси проведут совместные учения на территории двух стран в марте. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как сообщили в военном ведомстве, первые в текущем году совместные российско-белорусские тактические учения будут посвящены миротворческой тематике. Они пройдут с 9 по 20 марта на полигоне Поливно в Ульяновской области.

В учениях будет задействовано свыше 400 российских военных и около 100 единиц боевой и спецтехники. От белорусской стороны в них примут участие более 80 военнослужащих.

Также в учениях будут задействованы шесть транспортно-боевых вертолета Ми-8АМТШ и два ударных вертолета Ми-24 Центрального военного округа.

Параллельно тактические учения с 15 по 27 марта проведут на полигоне Осиповичский в Минской области. Участниками станут 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ, от ССО ВС Беларуси — свыше 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники, уточнили в министерстве.

Minval.az