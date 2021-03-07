Известная правозащитница, член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова умерла после продолжительной болезни. Об этом РИА Новости сообщил глава СПЧ в Чечне Тимур Алиев.

Причиной смерти стали осложнения после перенесенного коронавируса. Ей было 55 лет. Об этом рассказали «Медузе» знакомые правозащитницы.

Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев выразил соболезнования по поводу смерти Саратовой в своем инстаграме: «Она не оставляла без внимания ни одно дело, требующее внимания со стороны правозащитников, принимала участие в самых резонансных делах, отстаивала права притесняемых по всему миру. Всегда была верна своей работе. Честность и отзывчивость она пронесла через всю свою трудовую деятельность… Ее кончина — огромная потеря для нашей Республики».

Хеда Саратова с 1995 года работала как независимый журналист, активно сотрудничала с многими правозащитными организациями. С 2009 года возглавляла информационно- аналитическое агентство «Объектив».

В последние годы активно помогала в поиске и возвращении домой женщин и детей, насильно вывезенных в зоны боевых действий в Сирии и Ираке.

В апреле 2017 года, комментируя сведения «Новой газеты» о похищениях и убийствах геев в Чечне, Хеда Саратова заявила, что правоохранительные органы и «вся судебная система» «с пониманием отнесутся» к убийству гея его родственниками, «не будут рыпаться и защищать этого человека». На следующий день она сказала, что ее не так поняли.

Minval.az