Гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла не смог посетить Израиль. Ему отказали во въезде по довольно странной для этого бизнесмена причине — он не сделал прививку от коронавируса.

Бурла собирался посетить Израиль в ближайшее время, однако в итоге визит был отменен, сообщает The Jerusalem Post.

Сам топ-менеджер заявил, что он уже получил первую дозу вакцины, но вторую еще не успел. На вопрос по каким причинам Бурла так долго тянул с вакцинацией, он заявил, что якобы не собирался «идти без очереди», когда прививки нужны людям, входящим в группу риска.

Впрочем, из членов делегации Pfizer вообще никто не прошел вакцинацию. В Израиле уже заинтересовались, каким это образом люди, ответственные за производство препарата, который активно применяется в ряде стран мира, сами не сделали прививки.

Minval.az