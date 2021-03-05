Апелляционный уголовный суд в Ереване в пятницу освободил из-под стражи бывшего руководителя аппарата парламента Армении Ара Сагателяна. Последний был арестован в феврале в рамках резонансного уголовного «дела о фейке Gagik Soghomonyan».

Адвокат Мигран Погосян заявил журналистам, что нахождение Сагателяна в СИЗО было незаконным. По его словам, Апелляционный суд в пятницу постановил, что у него нет никаких обоснованных подозрений усматривать признаки преступления в действиях Сагателяна. Погосян считает, что все причастные к этому уголовному делу должностные лица должны быть привлечены к ответственности.

Сам Сагателян заявил прессе, что с завтрашнего дня прекращает свою преподавательскую деятельность. Экс-глава аппарата преподавал педагогику в Ереванском госуниверситете. Но после этой истории он больше не считает целесообразным работать в этой сфере.

«Я буду работать над воспитанием одного единственного подростка – Никола Пашиняна, и буду бороться с одним единственным фейком – Николом Пашиняном», — сказал он (цитата по «Спутнику»).

Он назвал уголовное дело «чересчур неряшливо сшитым». По его словам, о низком качестве и непрофессионализме авторов уголовного дела говорит тот факт, что в тексте санкции на обыск было написано, что он директор информагентства «Арменпресс» (государственное агентство возглавляет Арам Ананян).

Бывший руководитель аппарата парламента был арестован в рамках скандального «дела о фейке Gagik Soghomonyan». Ему предъявлено обвинение по ст.226 (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды), 226.2 (публичные призывы к применению насилия, оправдание насилия или пропаганда насилия) и 307.4 (нарушение правил публикации или распространения информации в период режима военного положения) Уголовного кодекса Армении. Адвокаты и представители оппозиции назвали это дело политическим преследованием.

Minval.az