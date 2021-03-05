Из Армении ожидается большая миграция, некоторые социологи называют цифры в 200 тыс. человек. Об этом в ходе видеомоста Ереван-Москва 5 марта заявил доктор экономических наук, профессор Ашот Тавадян.

Он заметил, что вымывание армян из Армении может иметь также и серьезные политические последствия, которые невыгодны ни Армении, ни России.

«Усиление экономики Армении и снижение уровня безработицы в этом смысле окажет положительное влияние», — добавил эксперт, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

Minval.az