Ученые Швеции назвали свое новое открытие в биологии в честь известной активистки Греты Тунберг.

В научном журнале Scientific Reports опубликована сенсационная для мира науки статья. В ней рассказывается об открытии четырех совершенно новых вида тихоходок, проживающих в Швеции. Это тип микроскопических беспозвоночных, близкий к членистоногим. Но самое интересное, что ученые решили назвать один из четырех своих открытий в честь Греты Тунберг, а именно — Xerobiotus gretae.

«Мы довольно часто называем новое животное в честь того, кто внес важный вклад в развитие общества. В нашем случае было естественным назвать один из новых видов в честь шведской героини Греты Тунберг», — сказал профессор теоретической и эволюционной экологии в университете Кристианстада Ингемар Ёнссон, похвалив ее вклад в области сохранения климата.

Напомним, что ранее в честь шведской активистки были названы новый паук на Мадагаскаре, улитка на острове Борнео и жук в Кении.

Minval.az