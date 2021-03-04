Неизвестные взломали страницу президента Киргизии Садыра Жапарова в соцсети Facebook и оставили ряд комментариев от его лица, сообщила пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек.

«Личная страница президента Садыра Жапарова в социальной сети Facebook была взломана неизвестными. Злоумышленники оставляли комментарии с указанной страницы под различными постами. Глава государства не имеет никакого отношения к последним комментариям, которые были размещены с его страницы в Facebook», — заявила она (цитата по РИА Новости).

По словам Байтерек, «Садыр Жапаров с уважением относится ко всем мнениям, высказываемым в обществе, в том числе и критичным, поэтому никогда не позволил бы себе подобные высказывания».

О каких конкретно высказываниях идет речь, пресс-секретарь главы государства не уточнила.

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