Насколько безмозглым должен быть человек, чтобы ради своих узких личных интересов играть с судьбой целой библейской нации. Об этом написал на своей странице в Facebook бывший пресс-секретарь «армии» сепаратистов Сенор Асратян.

Он, в частности, отметил:

«И еще, каким надо быть человеком, чтобы быть готовым поставить под вопрос существование своей страны ради узких личных интересов одного безмозглого меркантильного человека?… Неужели армянин способен настолько опуститься?… Не хочу верить, но вынужден, поскольку то, что сегодня творится на главной площади Еревана, не дает возможности для иного заключения».

Minval.az