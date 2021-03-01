Россия отказалась от участия в соглашении об условиях деятельности Российско-Армянского университета в Ереване. Соответствующее распоряжение кабмина России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение о направлении армянской стороне уведомления о намерении Российской Федерации не становиться участником соглашения между правительством РФ и правительством Республики Армения об условиях деятельности в г. Ереване Российско-Армянского университета», — говорится в документе.

Minval.az