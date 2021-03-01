Лидер оппозиционной партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян предложил премьер-министру страны Николу Пашиняну сделку, касающуюся внеочередных парламентских выборов. Об этом он заявил во время трансляции на своей странице в «Фейсбуке».

Марукян пообещал не выдвигать и не поддерживать других кандидатов на должность главы правительства, если премьер в понедельник отзовёт предложение об увольнении начальника Главного штаба Вооружённых сил страны Оника Гаспаряна. В ответ фракция готова подписать любой документ, гарантирующий это решение.

По мнению лидера оппозиционной партии, такой ход позволит вывести Армению из политического кризиса. В этом случае действующий глава кабмина сможет объявить о роспуске парламента и сохранить свой пост.

Марукян добавил, что Пашинян должен отказаться от действий против армии. Кроме того, призывы премьер-министра к митингам, обращённые к сторонникам, преднамеренно «ведут страну к потрясениям», отметил политик.

Minval.az