Глава Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян должен уйти с должности, остальные генералы, поддержавшие требование об отставке правительства, должны вернуться на работу. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе митинга своих сторонников на площади Республики.

Премьер сказал, что никакой «вендетты» в отношении высшего военного руководства не будет.

Он отмел разговоры о том, что политическое руководство превратило армию в «козла отпущения» за поражение.

«Армии внушили, что правительство хочет засудить военных. Они (прежние власти) сделали это с целью скрыть предполагаемых виновных за спиной реальных героев, которые не жалели себя во имя родины», — отметил Пашинян (цитата по «Спутнику»).

Пашинян также выразил надежду, что президент подпишет проект указа об освобождении главы Генштаба Оника Гаспаряна с должности.

«Сейчас президент республики должен принять решение. Я надеюсь, что Саркисян, будучи опытным государственным деятелем, примет решение, которое исходит из интересов армянского народа, государства и его стабильности»,— сказал Пашинян.

Minval.az