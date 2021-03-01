Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности провести внеочередные парламентские выборы, если парламентская оппозиция согласится с его предложением.

«Если парламентские силы примут наше предложение, сделанное еще в конце декабря прошлого года — начале января, то мы готовы к внеочередным парламентским выборам. Даю вам вторую возможность. Пойдем на выборы, и посмотрим, чьей отставки требует народ», — сказал Пашинян на митинге своих сторонников на площади Республики в центре Еревана (цитата по «Интерфаксу»).

Для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку, парламент два раза подряд не сможет выбрать нового премьера, после чего он автоматически будет распущен и назначены новые выборы, в результате которых новое большинство изберет премьер-министра.

Ранее Пашинян предлагал парламентской оппозиции подписать документ, согласно которому, в случае его отставки, они не будут выдвигать своего кандидата, однако оппозиция отвергла это предложение.

Никол Пашинян также сообщил, что в октябре в стране будет проведен референдум по новой конституции, передает РИА «Новости».

Он не исключил возвращение страны к полупрезидентской республике, которую в 2018 году сменил на парламентскую тогдашний президент Армении Серж Саргсян.

Minval.az