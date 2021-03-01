Заявление Генштаба об отставке премьер-министра Армении является результатом воздействия на генералов со стороны прежней власти. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе митинга своих сторонников на площади Республики.

По его словам, люди, выведшие в марте 2008 года армию против собственного народа, теперь пытаются вновь это сделать.

«Эти же люди и сегодня пытаются вывести армию против народа и избранной этим народом законной власти. Иначе я не могу объяснить заявление Генштаба», — сказал Пашинян, слова которого приводит «Спутник».

По его словам, это не догадки, а конкретно обоснованное обстоятельство. Среди главных действующих лиц, попытавших уговорить генералов, Пашинян назвал третьего президента Сержа Саргсяна.

«Но я хочу сказать, что заявление Генштаба ВС абсолютно незаконное, так как Конституция четко устанавливает нейтралитет вооруженных сил в политических вопросах. Начальник Генштаба придерживается четко выраженной политической ориентации, и тем самым нарушает все правила и Конституцию Армении», — сказал премьер.

Он назвал неизбежным уход главы Генштаба Оника Гаспаряна с занимаемого поста.

«У Армении не может быть главы Генштаба, способного вывести танки против собственного народа», — сказал он.

Он заявил в то же время, что по крайней мере на данный момент ни Гаспарян, ни вооруженные силы не переходили «красные линии». И он надеется, что не перейдут. Тем не менее Гаспарян должен уйти.

Он заявил, что когда начальник Генштаба выполняет приказы отверженного (имеет в виду Сержа Саргсяна — ред.), то это самое большое предательство.

Minval.az