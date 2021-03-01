Россия рассчитывает на соблюдение Арменией трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху вне зависимости от событий в Ереване, заявила председатель Совет Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы очень надеемся, очень рассчитываем на ответственность руководителей Армении — какие события бы ни происходили, должна быть преемственность (в выполнении соглашения по Нагорному Карабаху — ред.). Любые движения, любые шаги, которые будут противоречить этому соглашению, могут привести к большой трагедии, этого допускать нельзя», — сказала она (цитата по РИА Новости).

Спикер напомнила, что заключение соглашения принесло стабильность в Закавказье. «Процессы продолжаются, они непростые, сложные, ежедневно возникают те или иные нюансы. Но главное — соглашение достигнуто и сейчас нужно добиваться, чтобы оно продолжало реализовываться в полном согласии с достигнутыми договорённостями», — подчеркнула Матвиенко.

Касаясь нынешней ситуации в Армении, Матвиенко отметила, что Армения не обращалась к России за помощью. «Все, что происходит в Армении, — это внутреннее дело Армении. Никаких просьб от руководства Армении, от моего коллеги (председателя парламента Армении) к России в чем-то помочь Армении не было» Матвиенко подчеркнула, что Россия никогда не вмешивается в дела суверенных государств», — сказала она. «Конечно, мы с тревогой за всем этим следим. И мы заинтересованы в том, чтобы ситуация в Армении как можно скорее стабилизировалась. Это важно для самой Армении, для армянского народа, это важно и для стабильности в регионе, безусловно», — сказала спикер.

Minval.az