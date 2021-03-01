Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе митинга на площади Республики в Ереване извинился перед всеми армянами за ошибки своего правительства.

По словам Пашиняна, за 30 лет независимости властями страны были допущены все возможные ошибки. За последние 2 года и 10 месяцев, после революции, также были сделаны все возможные ошибки.

«Речь о нашем правительстве, речь лично обо мне. И я хочу у всех вас, всех граждан Армении, у всех армян Диаспоры, у всех граждан «Арцаха» (закавычено нами — прим.ред.) попросить прощения за все допущенные мной ошибки», — отметил премьер.

По его словам, основной причиной ошибок с его стороны и со стороны правительства стало то, что власти пользовались народной любовью.

«Мы были настолько любимы, что, пытаясь оправдать эту народную любовь и нашу любовь в отношении народа и родины, хотели сделать все точно и идеально», — отметил Пашинян.

Поиски идеальных вариантов во многих случаях приводили к бездеятельности. Иногда выбор стоял между плохим и худшим, и власти отказывались отдавать предпочтение.

Примечательно, что сегодня один из тех случаев, когда Пашинян зачитывает свое выступление, а не произносит речь сходу.

Minval.az