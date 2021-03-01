На площади Республики в Ереване, напротив здания правительства Армении, сосредоточено беспрецедентное количество полицейских.

Стражи порядка, составив стену, открыли коридор от выхода из здания кабмина до площади Республики, по которому, вероятно, должен пройти премьер-министр Армении Никол Пашинян. Все улицы, прилегающие к площади Республики, закрыты.

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Перед зданием парламента Армении на проспекте Баграмяна в центре Еревана в понедельник вечером начался масштабный митинг, организованный оппозиционным «Движением по спасению Родины», сообщает армянский интернет-портал news.am.

Участники митинга требуют немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна, выражают полную поддержку Генеральному штабу ВС.

Митинг проходит под лозунгами «Армения без Никола!», «Никол – предатель!», «Нация, армия, победа!».

Minval.az