В правящей партии Армении считают, что есть все основания для начала процесса импичмента президента республики Армена Саркисяна, который отказался увольнять по предложению премьер-министра Никола Пашиняна начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна.

«В соответствии со статьей 139 Конституции Армении (указы и распоряжения президента республики — ИФ), президент имеет право возвращать проект указа с возражениями органу, выступившему с предложением. На первый взгляд, президент Армен Саркисян вчера воспользовался своим полномочием, возвращая проект указа об освобождении начальника Главного штаба премьер-министру. Но это вовсе не так. Президент не может своевольно, когда пожелает, возвращать проекты», — написал на своей странице в фейсбуке депутат правящей фракции «Мой шаг», член комиссии по государственным и правовым вопросам Ваагн Овакимян.

По его словам, конкретно в данной ситуации премьер в соответствии со статьей 155 Конституции (вооруженные силы) предложил освободить от должности начальника Главного штаба и «в этом процессе нет антиконституционных элементов».

«Мы имеем дело со случаем своевольного исполнения президентом своих полномочий, что непозволительно. Таким образом, президент может нанести вред безопасности страны, ввести страну в нестабильность. В последнее время действия Армена Саркисяна, кажется, направлены на это. Таким образом, можно зафиксировать, что есть все основания для начала процесса импичмента президента Армении на основании нарушения им статьи 141 Конституции Армении (президент республики может быть отрешен от должности за государственную измену, иное тяжкое преступление или грубое нарушение Конституции)», — отметил Овакимян.

Minval.az