Отец армянского военнопленного плюнул в лицо депутату от правящего блока «Мой шаг» Андранику Кочаряну. Об этом сообщил телеграм-канал Dejavu.

«Во шествия Пашиняна Андраник Кочарян и начальник военной полиции Ашот Закарян собрали родственников военнопленных и поставили условия. Источник Dejavu сообщает, что как вся государственная система, так и депутат Андраник Кочарян, и глава военной полиция занимались обеспечениям количества участников предстоящего митинга Пашиняна.

По словам источника, сегодня они целый день проводят встречи с родственниками пропавших без вести и военнопленных, ставят условие, кто сможет привести 200 человек на митинг Никола, их детей включат в список первыми и обещают организовать возвращение в ближайшее время. Андраник Кочарян клянется своими детьми, что они будут возвращены самолетом 3 марта, если условие будет выполнено.

По словам источника, один из родителей возмутился, сказав: «Вы, животные, однажды вы продали моего ребенка туркам, теперь вы продаете его мне». Он плюнул Андранику Кочаряну в лицо и вышел», — пишет телеграм-канал.

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