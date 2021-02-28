Фонд Бориса Немцова присудил оппозиционеру Алексею Навальному премию «за смелость в отстаивании демократических ценностей в России». Об этом говорится на сайте фонда.

Премия присуждена соучредителями и советом фонда.

В фонде завили, что Навальный «не только продемонстрировал невероятное личное мужество, но и внес огромный вклад в изобличение коррупции и повышение уровня участия граждан в еще сохранившихся процедурах в России». «За годы своей работы он стал самым влиятельным оппозиционным политиком России и символом сопротивления тирании в мире», — отмечается в сообщении.

Фонд также потребовал немедленно освободить Навального.

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