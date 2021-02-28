Депутат от правящей фракции «Мой шаг» Ваагн Овакимян не исключил возможность проведения импичмента президента Армении Армена Саркисяна. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, причиной для такого процесса может стать отказ главы государства от подписания ходатайства о снятии с должности главы генштаба страны Оника Гаспаряна.

Он уточнил, что в рамках установленной Конституцией страны 139-й главы президент может вернуть с возражением ходатайство, с которым ранее обратился премьер-министр страны Никол Пашинян.

Депутат выразил мнение, что при этом Саркисян произвольно реализовал свои полномочия, что может привести к дестабилизации ситуации в стране и поставить под угрозу госбезопасность.

«Даже человек с самым бурным воображением не может видеть в этом процессе (отказе от подписания ходатайства. — «Газеты.Ru») какие-то антиконституционные элементы. В действительности мы имеем дело с произвольным выполнением президентом своих полномочий», — написал Овакимян.

Minval.az