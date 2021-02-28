Политолог, издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс заявил в своей статье, что большинство россиян не хотело бы стать свидетелями повторения «унизительного» сценария времен позднего СССР, когда у власти находился Михаил Горбачев.

По его мнению, Россия желает добиться отмены санкций или хотя бы их смягчения, но она не будет идти на серьезные уступки «в пустых надеждах» на то, что Запад проявит «взаимность» позже. Такой сценарий похож на случившееся во времена Горбачева, указал Саймс.

«Настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают неудачным и унизительным подходом, значило бы путать желаемое с действительным», — отметил он.

Кроме того, как думает издатель журнала, введенные в отношении России санкции должны не изолировать и ослабить страну, а «побудить ее к более гибкому поведению».

Политолог также подчеркнул, что будущее американо-российских отношений зависит от выбора Вашингтона. Если США не смогут согласиться ни на что, кроме неоспоримой гегемонии, РФ станет серьезным препятствием, готовым бросить вызов Соединенным Штатам.

Minval.az