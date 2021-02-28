Планируемый 1 марта митинг на площади Республики в центре Еревана призван подтвердить готовность народа защищать «народную власть» в стране, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Завтра на площади Республики в 18:30 состоится митинг. Этим митингом мы должны подтвердить готовность нашего народа защищать гражданский, народный, демократический, конституционный порядок в Армении и народную власть. Речь не о защите моей власти, а о власти народа, потому что в Армении власти у меня нет, она есть у народа, которая делегировала его мне», — сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

По его словам, возможность гражданских столкновений в Армении исключена.

«Не может быть гражданских столкновений, и мы завтра нашим митингом именно это и покажем. В Армении у нас нет и не может быть врагов, вне зависимости от политических взглядов и выражаемых позиций, все они наши братья и сестры», — отметил Пашинян.

Minval.az